Москва, , 11:59 — REGNUM Россия старалась вести себя прилично в отношении процесса выборов в других странах и уважать решения народов этих стран. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Мы старались вести себя прилично и уважали решения стран, с которыми у нас есть отношения, касательно выбора руководителей и так далее. Мы видим, как западные коллеги встречаются с оппозицией. Теперь мы просто будем решать дела с оппозицией. Например, 2017 год, избирательная кампания во Франции, и к нам приезжала [лидер «Национального объединения» и экс-кандидат в президенты Франции] Марин Ле Пен. Её принимал президент РФ Владимир Путин. Глава МИД Франции Жан-Марк Эро тогда публично заявил о вмешательстве в дела Франции. И посмотрите, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встречаются с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, и никто не называет это вмешательством», — сказал Лавров.

По его словам, у России «нет препятствий для общения с оппозицией, если это не те, кто призывает к свержению строя».