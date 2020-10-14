Бишкек, , 12:08 — REGNUM Главным стратегическим партнером для Киргизии останется Россия. Об этом 14 октября заявил новый киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев ТАСС.

Руслан Казакбаев Mfa.gov.kg

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«Россия — наш основной стратегический партнер, и, конечно, наши отношения будут развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

Также Казакбаев подчеркнул, что Российская Федерация «однозначно» будет оставаться главным стратегическим партнером Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты Жогорку Кенеш (парламента) Киргизии утвердили назначение Садыра Жапарова на пост главы правительства республики во время внеочередного заседания.