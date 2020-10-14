Ереван, , 11:58 — REGNUM С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана потеряли свыше 5 тыс. военнослужащих убитыми. Об этом 14 октября сообщает единый информационный центр при правительстве Армении на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

По данным центра, азербайджанскими ВС были потеряны убитыми 5489 человек. Также сообщается, что за время обострения конфликта армянской стороной было уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов, 19 самолетов, 16 вертолетов, 541 единица бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы.

Кроме того, уточняется, что ещё 350 погибшими, три беспилотника, 20 единиц бронетехники и один самолёт были потеряны ВС Азербайджана за минувшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что информация минобороны Армении о сбитом в зоне конфликта в Нагорном Карабахе штурмовике Су-25 ВВС Азербайджана не соответствует действительности.