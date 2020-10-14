Минск, , 11:52 — REGNUM Белорусские силовики получили полномочия применять смертоносную силу против протестующих. По мере того как оппозиция призывает к эскалации протестов, угроза резни растет, полагает американский политический комментатор Том Рогэн. Свой взгляд на происходящее он изложил изданию Washington Examiner 13 октября.

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"Правительство Александра Лукашенко публично заявило о своем одобрении смертоносной силы. Столкнувшись с протестами, которые демонстрируют постоянную энергию и масштаб, Лукашенко отчаянно пытается покончить с этим вызовом своему правлению. Он надеется, что угроза смерти заставит протестующих вернуться в свои дома», — говорит Рогэн.

Лукашенко вряд ли выполнит требования представителя оппозиции Светланы Тихановской (об отставке, освобождении всех политзаключенных и прекращении нападений силовиков на протестующих). «Недавние публичные выступления Лукашенко и его выступления с оружием в руках рядом с его силами безопасности также дают мимолетные признаки того, что он может быть психически неуравновешенным», — считает аналитик.