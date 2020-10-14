Вашингтон, 14 октября 2020, 11:51 — REGNUM В США приняты меры, направленные на защиту потребителей, правообладателей интеллектуальной собственности, предприятий и работников от контрафактных товаров, продаваемых через интернет. Соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп.
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Согласно документу, министерству внутренней безопасности страны поручено конфисковывать контрафактные товары, ввозимые в Соединённые Штаты в связи с покупкой в интернете, а также выписывать максимальные высокие штрафы, разрешённые законом, в отношении онлайн-продавцов, которые имеют отношение к ввозу поддельных товаров в США.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в США поступила крупная партия контрафактных медицинских респираторных масок N95. Предположительно, маски могли быть изготовлены на одном из китайских предприятий и импортированы через компанию Shanghai Dasheng, которой ранее было предоставлено соответствующее разрешение американского правительства.