Вашингтон, , 11:51 — REGNUM В США приняты меры, направленные на защиту потребителей, правообладателей интеллектуальной собственности, предприятий и работников от контрафактных товаров, продаваемых через интернет. Соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп.

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«Распространение поддельных товаров нарушает права интеллектуальной собственности американских компаний, подрывает их конкурентоспособность, и вредит работникам в США, — подчёркивается в документе, опубликованном на сайте Белого дома. — Торговля контрафактом также представляет серьёзную угрозу для здоровья и безопасности онлайн-потребителей».

Согласно документу, министерству внутренней безопасности страны поручено конфисковывать контрафактные товары, ввозимые в Соединённые Штаты в связи с покупкой в интернете, а также выписывать максимальные высокие штрафы, разрешённые законом, в отношении онлайн-продавцов, которые имеют отношение к ввозу поддельных товаров в США.

«В течение 120 дней с даты публикации настоящего меморандума министру внутренней безопасности в координации с генеральным прокурором предписано разработать законодательное предложение для его рассмотрения в Конгрессе», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в США поступила крупная партия контрафактных медицинских респираторных масок N95. Предположительно, маски могли быть изготовлены на одном из китайских предприятий и импортированы через компанию Shanghai Dasheng, которой ранее было предоставлено соответствующее разрешение американского правительства.