Москва, , 11:39 — REGNUM Американская сторона проявляет активность в Ливии для ослабления Турции и России. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В Ливии США также весьма активны, в том числе чтобы ослабить Турцию и Россию. Там тоже нефть играет непростую роль, потому что вопрос о возврате ливийской нефти на рынок имеет большое политическое и практическое значение», — сказал Лавров.

По его словам, политика на турецком и любом другом направлении должна исходить из реальности и избегать материализации принципа о том, что война — это продолжение политики: «Везде, где Турция проявляет активность, там достаточно активно действуют страны, которые расположены за 10 тысяч миль и более. США везде в этих точках играют весьма активную роль. В Сирии они активно подрывают резолюцию 2254, создают квазигосударственные структуры».