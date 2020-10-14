, 11:18 — REGNUM Турция не является стратегическим союзником России, однако имеет партнёрские отношения с РФ на ряде направлений. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как стратегического союзника. Это партнёр на многих направлениях. Мы стараемся помогать урегулировать ливийский кризис, работаем в Сирии. Турция также отстаивает свои интересы. Много стран имеют в регионе свои интересы за пределами границ. Важно, чтобы они были транспарентными. Считаю, что в Сирии она была соблюдена», — сказал Лавров.

По его словам, президент Сирии Башар Асад и его правительство приняли и поддержали создание «астанинского формата»: «В этом смысле партнёрство РФ, Турции и Ирана позволило сократить влияние терроризма. Отдельная тема — восточный берег Евфрата, где американцы поощряют настроения сепаратизма у курдов. В Ливии мы тоже взаимодействуем с Турцией, причём не один раз».