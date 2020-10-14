Баку, , 11:15 — REGNUM Информация минобороны Армении о сбитом в зоне конфликта в Нагорном Карабахе штурмовике Су-25 ВВС Азербайджана не соответствует действительности. Об этом 14 октября сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

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"Еще раз официально заявляем, что военно-воздушные силы Азербайджана не используют боевую авиацию и никакой штурмовик Су-25 в воздух не поднимался», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что штурмовик ВВС Азербайджана Су-25 был сбит подразделениями ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской Республики в зоне конфликта.