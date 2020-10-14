Куала-Лумпур, , 11:12 — REGNUM Китай включает Малайзию в список приоритетных получателей вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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"Мы приветствуем и ценим позицию Китая по предоставлению Малайзии вакцины от COVID-19», — заявил министр иностранных дел Малайзии Хишаммуддин Хусейн.

«Мы также приветствуем согласие Китая побудить китайские компании наладить всестороннее сотрудничество с Малайзией в области исследований, разработки и распространения вакцин», — отметил глава МИД Малайзии.

На сегодняшний день в Малайзии 16 880 случаев заражения SARS-CoV-2 и 163 случая смерти. Малайзия в настоящее время сталкивается со второй волной эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД КНРВан И, находящийся с визитом в Малайзии, объявил о достижении странами консенсуса по широкому кругу вопросов, включая борьбу с коронавирусом и поддержание мира и стабильности в Южно-Китайском море.

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