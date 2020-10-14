Москва, , 11:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внёс свой вклад в договорённость между Арменией и Азербайджаном о режиме прекращения огня. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Mil.ru

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"Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внёс президент. Он контролировал наши ночные бдения. В ночи он нам звонил, подключался и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, потому что важно было согласовать вопрос, что перемирия будет недостаточно без соблюдения режима прекращения огня. За последние дни я контактировал с коллегами в Баку и Ереване, то же делали Шойгу и Путин со своими коллегами. Необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм прекращения огня», — сказал Лавров.

По его словам, в любом конфликте, когда политики или дипломаты объявляют о прекращении огня, военные «на земле» согласовывают конкретные меры: «Это не нечто волшебное: так было и в Приднестровье, и в Донбассе. Так было и в 1994 году в Карабахе».