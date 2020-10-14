Ярославль, 14 октября 2020, 11:06 — REGNUM Председателем комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля избран депутат Илья Горохов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предыдущий председатель Алексей Таганов был лишён поста по предложению членов комиссии после скандала с выделением ему земли городскими властями в престижном районе города как многодетному отцу. Илья Горохов ранее был заместителем председателя комиссии.
Илья Горохов является бизнесменом, он бывший капитан ярославской хоккейной команды «Локомотив». Избран в муниципалитет от партии «Единая Россия».
Наблюдатели полагают, что избрание Горохова на этот пост является лишь ступенью в его политической карьере. Не исключено выдвижение известного спортсмена в качестве кандидата в депутаты Госдумы России на выборах 2021 года. Этот путь уже проделал другой экс-игрок «Локомотива» Андрей Коваленко.
Отметим, что хоккеем увлекается и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Именно с его приходом бывшие игроки «Локомотива» пошли в политику.
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