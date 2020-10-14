Киев, , 11:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский мог анонсировать проведение опроса во время местных выборов для привлечения избирателей. Об этом заявил украинский журналист и блогер Анатолий Шарий 13 октября в своём YouTube-канале.

Он отметил, что Зеленский аккурат перед выборами вновь начал апеллировать к «демократии» и «народовластию», понимая, что его партия «Слуга народа» стремительно теряет поддержку.

«Скорее всего, это попытка заманить туда (на выборы — ИА REGNUM) свой электорат… Ведь тот, кто к нему (Зеленскому — ИА REGNUM) всё ещё прислушивается, будет заинтригован, что же там за пять вопросов?» — прокомментировал блогер.

Шарий выразил уверенность, что подобный пиар не поможет «Слуге народа» выиграть местные выборы.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что задаст жителям Украины пять важных вопросов. Одним из них может стать вопрос о легализации конопли.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский спрогнозировал падение рейтинга «Слуги народа» к уровню 20% до конца 2020 года.

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