Москва, , 10:52 — REGNUM Законопроект о государственном контроле за обращением с пестицидами и агрохимикатами правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Предусмотрено наделение правительства РФ полномочием по утверждению положения о государственном контроле (надзоре) за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Документом предполагается разграничение полномочий федеральных контрольно-надзорных органов при осуществлении государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Прописывается, что обязательные требования к безопасности пестицидов и агрохимикатов, процессам их применения, правилам и формам оценки их соответствия этим обязательным требованиям устанавливаются международными договорами Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации в области технического регулирования, охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Положением будет также предусмотрено, что государственный надзор осуществляется при производстве пестицидов и агрохимикатов в стране, их ввозе в Российскую Федерацию, хранении, реализации, применении, обезвреживании и утилизации.

Законопроектом предусмотрено определение правительством специализированных пунктов пропуска через государственную границу, через которые будут ввозиться пестициды и агрохимикаты.

Предусматривается прослеживаемость оборота пестицидов и агрохимикатов сведений о них, а также об операциях, связанных с их оборотом.

По данным правительства РФ, в настоящее время в Российской Федерации в сельскохозяйственном производстве ежегодно применяется, по разным оценкам, от 65 тыс. до 156 тыс. тонн химических средств защиты растений (пестицидов) в физическом весе и более 3 млн тонн удобрений (агрохимикатов) в пересчете на действующее вещество на общей площади более 70 млн гектаров.