Вашингтон, 14 октября 2020, 10:50 — REGNUM Голосование в американском штате Флорида определит победителя на предстоящих выборах президента США. Об этом в ходе выступления перед своими сторонниками в городе Мирамар в штате Флорида, которое проводилось в рамках предвыборной кампании, заявил кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джозеф Байден.
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Он напомнил, что граждане США избрали его и Барака Обаму в 2008 и 2012 годах, и попросил своих избирателей вновь оказать ему доверие и поддержать на выборах.
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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США назначены на 3 ноября.