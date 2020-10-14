Гаррисберг, США, , 10:59 — REGNUM Зять кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена Говард Крейн пытается нажиться на пандемии коронавируса, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил, выступая 13 октября в штате Пенсильвания.

«Как раз на этой неделе мы узнали, что еще один член семьи Байдена богатеет благодаря связям с Джо», — сказал Трамп.

Он отметил, что это важная новость, и добавил, что Крейн старается извлечь из борьбы с пандемией выгоду, как и сын Байдена Хантер.

Ранее американское издание Politico сообщило, что Говард Крейн — советник избирательного штаба Байдена по борьбе с пандемией. Указано также, что он выступает инвестором для небольших компаний, которые работают в этом направлении. Это может говорить о конфликте интересов и о том, что зять старается извлечь из политики Байдена выгоду, отмечает издание.

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