Киев, , 10:44 — REGNUM Украина будет развивать свои вооружённые силы даже после завершения войны в Донбассе. Об этом заявил 14 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального обращения по случаю Дня защитника Украины.

«Наступление на Украине мира не означает, что мы перестанем заботиться о нашей собственной армии. Наоборот, сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина увеличивает расходы на безопасность, а также привлекает к сотрудничеству международных партнёров.

Напомним, 14 октября на Украине празднуют День защитника. Этот «праздник» был учреждён в 2014 году бывшим президентом страны Петром Порошенко взамен советского Дня защитника Отечества 23 февраля. Дата 14 октября считается днём основания бандформирования ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое воевало на стороне Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот день в Киеве может пройти масштабный неонацистский марш.

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