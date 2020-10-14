Новосибирск, , 10:33 — REGNUM В Новосибирске арестована посредница в передаче взятки чиновнику мэрии. Галина М. незаконно передала главе комитета рекламы 200 тысяч рублей. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск».

«Рассмотрено ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили ИА REGNUM в Центральном районном суде Новосибирска. — В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток, то есть до 7 декабря 2020 года».

Напомним, ранее в Новосибирске было возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии — за «получение взятки в крупном размере».

По данным следствия, представитель одной из организаций обратилась к чиновнику с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. Чиновник заявил, что для этого нужно перечислить на расчётный счёт подконтрольной ему организации 200 тысяч рублей. После получения денег, он подписал разрешения.

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