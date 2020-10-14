Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Правозащитники в американском штате Вирджиния обратились в суд после сбоя в работе электронной системы регистрации избирателей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Иск против местных властей подал «Комитет юристов в поддержку гражданских прав в соответствии с законом». Правозащитники требуют продлить регистрацию на территории штата на двое суток, так как из-за сбоя, считают они, не все желающие смогли пройти регистрацию.

Неполадки в системе регистрации возникли в последний день её работы. Причиной стал разрыв кабеля. Проблему устранили через несколько часов.

Губернатор штата Ральф Нортэм поддержал предложение продлить регистрацию, но пояснил, что такое решение может принять только суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 3 ноября пройдут президентские выборы. На высший государственный пост претендуют действующий лидер республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

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