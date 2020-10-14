Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна. Об этом сообщает американский неправительственный Международный республиканский институт (International Republican Institute), который ранее возглавлял сенатор, член Республиканской партии США Джон Маккейн.

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Церемония награждения состоялась 13 сентября и транслировалась в онлайн-режиме.

Выступая на церемонии вручения премии, Тихановская заявила, что «насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Белоруссии».

«Это наша обязанность и единственный путь вперёд», — подчеркнула оппозиционер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

"Трудно получить свободу, но очень легко её потерять. Женщины находятся на передовой линии протеста. Даже если вас посадят в тюрьму, вы можете оставаться на свободе. Дух не может быть заключен за решетку», — добавила Тихановская.

Также награду в 2020 году получили госсекретарь США Майк Помпео, организаторы протестов в Гонконге, оппозиционный член парламента Уганды и музыкант Бобби Вайн.

Напомним, премия имени Джона Маккейна, который скончался в 2018 году, вручается ежегодно лицам, проявившим себя в строительстве демократии в любой точке мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская, которая принимала участие в выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, и проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко, стала лицом белорусской оппозиции. 13 октября она объявила о трёх требованиях к властям Белоруссии, включая отставку Лукашенко, полное прекращение насилия на улицах, а также освобождение всех политзаключённых. На выполнение ультиматума оппозиционер отвела Минску 13 дней.