Москва, , 10:22 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о подготовке документов для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени с больными COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

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"Есть поручение президента, вы о нём слышали. Готовятся документы. Медики обращались непосредственно в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат, по их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от отработанного времени», — сказал Мурашко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«Назвать злоупотреблениями нельзя, но есть (случаи), когда медицинский работник выходит на одну смену, а фактически получает компенсацию чуть меньше, чем сотрудник, отрабатывающий на полную ставку. Такие обращения от медицинского сообщества были в правительство», — отметил министр.

С ноября ожидается переход на новую систему начисления стимулирующих выплат для медиков, работающих с пациентами, заразившимися коронавирусом.