Москва, , 10:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко сомневается, что мобилизация врачей, работающих в частных клиниках, найдет поддержку на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Врачи в московской клинике Mos.ru

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"Можете сделать законодательную инициативу, не знаю, насколько это будет поддержано всеми медиками», — ответил Мурашко на вопросы депутатов Госдумы.

В ходе обсуждения прозвучало предложение о всеобщей мобилизации медиков на борьбу с коронавирусом.