Москва, , 10:08 — REGNUM Минздраву России известно, что ряд регионов не соблюдает приказ министерства о разделении пациентов на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

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"Есть несоблюдение приказов на ряде территорий, и это одна из тем, которая обсуждалась вчера на селекторном совещании», — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с депутатами Госдумы.

Он подчеркнул, что приказ четко содержит указание на разделение потоков при госпитализации.