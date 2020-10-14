ИА REGNUM
Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости Советский Союз для Качиньского оказался свободнее Евросоюза Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция Лавров прокомментировал русофобские поступки в постсоветских странах Турция делает второй заход в конфликте в Нагорном Карабахе Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция

© 1999-2020 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается

Об агентстве Размещение рекламы Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75
119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Совещание с президентом: с правительством обсудят инвестиции в РФ

На 14 октября назначено очередное совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. По уточнённой информации пресс-службы Кремля, встреча состоится в режиме видеоконференции.

На совещании запланировано выступление с докладом министра экономического развития Максима Решетникова.

Основной темой, которую президент обсудит с правительством, заявлены инструменты достижения показателей инвестиционного развития в России. Также будут рассмотрены и актуальные текущие вопросы. Учитывая непрекращающийся рост числа заболевших COVID-19, не исключены консультации и по этому пункту.