Совещание с президентом: с правительством обсудят инвестиции в РФ

На 14 октября назначено очередное совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. По уточнённой информации пресс-службы Кремля, встреча состоится в режиме видеоконференции.

На совещании запланировано выступление с докладом министра экономического развития Максима Решетникова.

Основной темой, которую президент обсудит с правительством, заявлены инструменты достижения показателей инвестиционного развития в России. Также будут рассмотрены и актуальные текущие вопросы. Учитывая непрекращающийся рост числа заболевших COVID-19, не исключены консультации и по этому пункту.