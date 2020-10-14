Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» проиграет на выборах в парламент, если в голосовании примут участие более 55% избирателей. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении, размещенном 13 октября на его странице в соцсети Facebook.

Как считает бывший грузинский лидер, у действующей власти сильно ограничен ресурс для влияния на исход выборов, поэтому большая явка может изменить ситуацию не в пользу «Грузинской мечты».

«У них минимум административного ресурса, плюс подкупленные люди. Осталось только это средство, больше за них никто не голосует. Чтобы это нейтрализовать, нам нужно, чтобы пришли более 55%», — сказал Саакашвили.

Он напомнил, что примерно такой была явка на выборах президента Грузии в 2018 году. Тогда выдвинутая правящей партией Саломе Зурабшивили в первом туре набрала примерно на 1% больше, чем кандидат от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе. Во втором туре она победила его с разницей почти в 10%.

«Главное, сказать людям, что имеет смысл идти на выборы — потому что это единственный путь, чтобы кардинально изменить ситуацию», — заявил Саакашвили.

Стоит отметить, что Саакашвили не может участвовать в выборах в Грузии, так как лишен грузинского гражданства и заочно осужден на родине по нескольким уголовным делам. Тем не менее, в ЕНД его назвали своим кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на выборах, которые должны пройти 31 октября.

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