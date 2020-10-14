Стокгольм, , 10:13 — REGNUM Обнаружение большой дыры в корпусе затонувшего парома «Эстония» будет предметом дополнительного расследования. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел Микаэль Дамберг сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Мы должны выяснить, что послужило причиной этого повреждения, а также прояснить, как это повлияло на исход трагедии», — заявил Дамберг.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце был показан документальный фильм Discovery, во время съемок которого удалось обнаружить 4-метровую пробоину в корпусе судна. О данном повреждении ранее известно не было. Сейчас официальный Таллин настаивает на проведении расследования с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Министр Дамберг также допустил возможность погружения аквалангистов в районе катастрофы. Сейчас любые следственные действия вблизи места гибели судна невозможны, так как оно защищено законом о покое захоронения, так как тела более 850 погибших пассажиров все еще остаются на судне.

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