Каракас, , 10:18 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил власти Кубы с избранием этого государства в Совет ООН по правам человека и заявил о проигрыше американского империализма. Такое сообщение Мадуро опубликовал в своём микроблоге в Twitter.

«Империализм США потерпел неудачу. Венесуэла поздравляет героический кубинский народ!» — написал венесуэльский лидер.

Он отметил, что в поддержку членства Кубы выступили представители 170 стран, и это — громкая победа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 15 государств, включая Россию, были избраны членами Совета ООН по правам человека на три года. СПЧ ООН создали в 2006 году вместо Комиссии по правам человека. В его состав входят 47 государств.

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