Стокгольм, , 10:18 — REGNUM Большинство членов комитета Риксдага по налогообложению высказались против предложения «Шведских демократов», «Умеренных» и «Христианских демократов» провести новую перепись населения в Швеции. Депутаты посчитали, что данная мера не является обходимой. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Как заявили в комитете, налоговые службы Швеции уже собрали весь необходимый массив данных для проверки общенационального реестра населения. Поэтому такая затратная процедура, как перепись населения, была бы избыточной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение провести перепись населения предложили «Умеренные», которых поддержали «Шведские демократы» и «Христианские демократы». Однако их инициатива была заблокирована в профильном комитете парламента. «Социал-демократы», «Зеленые», «Центристы», «Либералы» и «Левые» своих коллег не поддержали.