Москва, , 09:59 — REGNUM Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с министрами обороны Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам консультаций в Москве Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября для обмена пленными и телами погибших.