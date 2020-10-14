Москва, , 09:59 — REGNUM На период пандемии регионам были направлены в общей сложности 300 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Мурашко в ходе встречи с депутатами Госдумы.

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На период пандемии из федерального бюджета субъектам РФ в целях реализации мер по противодействию коронавирусу были направлены в общей сложности порядка 300 млрд рублей, отметил Мурашко.

По его словам, эти средства включают траты на перепрофилирование, оснащение и переоснащение коечного фонда, а также стимулирующие выплаты медработникам и поставки машин скорой помощи.