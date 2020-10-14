Джакарта, , 09:44 — REGNUM В Индонезии операция по выявлению нарушителей протокола здравоохранения привлекла к ответственности 5,7 млн человек по всей Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Издание отмечает, что за месяц сумма штрафов за нарушения санитарного протокола достигла $3,27 млрд индонезийских рупий (216 тысяч).

«Мы хотим показать общественности, что полиция соблюдает правила. Выговор вплоть до увольнения будет применяться к тем, кого это касается», — говорится в заявлении комитета по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики.

В стране мобилизовали 62 000 военнослужащих для обеспечения соблюдения протоколов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии состоялась дискуссия об изменении названия провинции Западная Ява.

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