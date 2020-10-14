Москва, , 09:46 — REGNUM Новые пункты воздушного управления войсками, которые также известны как «самолеты Судного дня», будут созданы в России на базе самолетов Ил-96−400М вместо Ил-80. Об этом 14 октября сообщил источник в российской отрасли авиастроения.

«Запланирована замена на самолет Ил-96−400М», — приводит его слова ТАСС.

Также он уточнил, что такое решение позволит существенно повысить время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе, а также увеличить зону охвата управления войсками.

Отметим, воздушные командные пункты были прозваны «самолетами судного дня» (doomsday planes) в США, так как предполагалось, что последние будут использоваться в случае ядерной войны, когда наземные пункты управления уничтожат. В США для этих целей используется самолет E-4B, созданный на базе Boeing 747.