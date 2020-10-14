Москва, , 09:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предостерег от попыток реформировать систему техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

МВД разрабатывает единую автоматизированную систему техосмотра, чтобы через нее оформлять диагностические карты. Так ведомство готовится к очередной реформе техосмотра, которую намерено запустить 1 марта. При этом ГИБДД получит право надзора над техосмотром, в том числе рассматривается возможность приблизить маршруты патрулирования к пунктам техосмотра.

«А зачем тогда обязательная фотофиксация, электронная регистрация и прочие модные фенечки, если в итоге все сведется к присмотру за операторами. Не будем лукавить. С какой стороны ни посмотри, перед нами откровенная коррупционная схема. Сначала искусственно создается гарантированный спрос на услуги частных фирм, а затем условия для крышевания этих самих фирм со стороны сотрудников автоинспекции», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на отсутствие ясности в отношении стоимости техосмотра, тарифообразования, и не столкнутся ли автомобилисты с недостатком пунктов техосмотра, с учетом тех требований, которые к ним предъявляются.

«Наша позиция, которую разделяют многие независимые автоэксперты, остается неизменной: процедура обязательного техосмотра — это обдираловка, которая не имеет отношения к вопросу безопасности движения. Обязательный техосмотр должен остаться только для коммерческого и пассажирского транспорта, включая такси, а обязанность следить за состоянием своих авто у частных владельцев и так является их личной обязанностью по правилам дорожного движения», — заключил Миронов.