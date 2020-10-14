Одесса, Украина, , 09:39 — REGNUM Во время польско-украинского экономического форума, состоявшегося 13 октября в Одессе, президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении коснулся темы внешней политики Украины. Политик подчеркнул, что «Варшава приветствует стремление Киева вступить в ЕС». Об этом передает Polskie Radio 24.

Дуда заявил, что «Польша не забывает о своих побратимах, с которыми она разделила нелегкую судьбу пребывания за железным занавесом, и которые всеми силами стремились вырваться оттуда и стать частью демократической Западной Европы».

»Я повторяю на каждом международном форуме: дверь в Европейский союз должна оставаться открытой. Страны, желающие присоединиться к Европейскому союзу, должны иметь возможность быть принятыми в это великое сообщество. Украина к этому стремится, и мы твердо поддерживаем Украину на этом пути. Мой визит также является выражением этого», — подчеркнул президент Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что «на пути в Евросоюз много препятствий». «Наша страна должна предпринять много шагов, чтобы стать членом ЕС. Особенно в области борьбы с коррупцией, создания соответствующего привлекательного инвестиционного климата и инфраструктуры. В последнее время мы это тщательно разрабатываем. В этом году мы построили около 6 тысяч. км дорог», — сообщил он.