Кемерово, , 09:38 — REGNUM Несмотря на развитие заболеваемости второй волны COVID-19, сейчас все готовы, в том числе и морально, к борьбе с пандемией. Об этом заявил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, комментируя вопросы пользователей в интернете о том, почему на фоне роста динамики заболеваний ограничения для бизнеса снимают, а не вводят.

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«Очевидно, что коронавирус будет побеждён и купирован. Главное — это соблюдать меры профилактики и масочный режим. Чем больше людей их соблюдает, тем более сильна наша с вами безопасность, — подчеркнул Петров. — При этом нужно и дать бизнесу вздохнуть свободно, но ответственному бизнесу. Напомню, что ответственность за нарушение режима повышенной готовности никто не отменял. К собственникам-нарушителям санитарных норм и правил будут применяться самые строгие меры».

Он уточнил, что ограничения потребовались весной, поскольку нужно было время, чтобы дать возможность переориентировать промышленность под профилактико-медицинские нужды и в целом скоординировать всю систему здравоохранения.

Напомним, что в Кемеровской области фуд-кортам, бассейнам, баням и салонам красоты разрешили возобновить работу — при условии соблюдения всех противоэпидемических требований.

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