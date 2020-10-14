Сухум, , 09:37 — REGNUM Министр обороны Абхазии Владимир Ануа написал российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с просьбой прислать полевой госпиталь для размещения в нем пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба абхазского военного ведомства.

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"Обращаемся к Вам с просьбой в экстренном порядке оказать нам помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест», — цитируют в пресс-службе текст письма.

Ануа отметил, что в Абхазии резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Госпиталь он попросил обеспечить необходимым оборудованием, медикаментами, а также направить медицинский персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Абхазии на 13 октября, в республике за время пандемии выявили 2430 носителей SARS-CoV-2, из них 1087 победили инфекцию. Пациентов с COVID-19 в Абхазии размещают в Гудаутской ЦРБ.

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