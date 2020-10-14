Степанакерт, , 09:39 — REGNUM Сотни связанных с Турцией сирийских боевиков переправлены в район Нагорного Карабаха для участия в боях между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает 13 октября американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сирийские источники, связанные с переброской боевиков.

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Собеседники издания сообщили, что с июля сирийским мятежным группировкам стала поступать информация о вербовке Турцией бойцов. Боевиков начали отправлять в середине сентября группами до ста человек. Кнастоящему моменту переправлены несколько групп, сотни других боевиков готовят к отправке.

Один из сирийских мятежников рассказал, что за бои в Карабахе платят до $2 тыс. в месяц. При этом потери среди боевиков быстро растут, и около 200 человек уже попросились обратно в Сирию.

«Отправка в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением», — сообщил газете сирийский источник.

Он пояснил, что боевики едут туда, где им платят, и для них не имеет значения, на чьей стороне воевать.

Власти Турции заявляют, что переправкой сирийских боевиков не занимаются. Власти Азербайджана также опровергают участие в боях иностранных наемников, говорится в публикации.

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