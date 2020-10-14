Сеул, , 09:29 — REGNUM Представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) оказали помощь в борьбе с коронавирусом ряду развивающихся стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, помощь была оказана четырем странам Азии, 12 странам Африки, четырём странам Латинской Америки и трем странам СНГ.

Известно, что южнокорейское агентство поставило в развивающиеся страны более 100 кабин для взятия анализов на коронавирус.

В настоящее время во всем мире выявлено более 38 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 1,08 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года представители KOICA подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом с представителями Центра контроля заболеваний Африканского союза в Эфиопии.

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