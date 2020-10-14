Бишкек, , 09:27 — REGNUM В связи со сложившейся сложной общественно-политической обстановкой в Киргизии население страны призвали не верить слухам и не поддаваться панике. С таким обращением 14 октября к гражданам выступил Государственный комитет национальной безопасности страны. Заявление было сделано на фоне распространяющихся в настоящее время в социальных сетях различных призывов по дестабилизации обстановки в Бишкеке и республике в целом.

«ГКНБ КР призывает всех не поддаваться панике и не верить разного рода слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране», — подчеркивается в обращении.

Также отмечается, что госкомитет совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит «соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных».

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В госкомитете также заверили, что для контроля ситуации сил и средств силовых структур и правоохранительных органов в республике достаточно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГУВД Бишкека заявили, что ситуация в столице Киргизии в ночь на 14 октября была безопасной и стабильной, нарушений общественного порядка не выявлено. Все организации в городе, как частные, так и государственные, функционируют в обычном режиме, общественный транспорт работает в штатном порядке. Также в настоящее время сотрудники милиции, солдаты вооружённых сил и народные дружинники обеспечивают безопасность граждан, и ими не было зафиксировано фактов посягательств на частное и государственное имущество.

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