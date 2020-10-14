Иерусалим, , 09:23 — REGNUM Решение о продлении действующего в Израиле карантина, связанного с новым коронавирусом, приняла правительственная комиссия страны по борьбе с распространением COVID-19. Об этом 14 октября сообщает государственное израильское радио Kan.

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По данным источника, следующее заседание комиссии правительства Израиля по коронавирусу пройдет 15 октября, и на нем намечено обсуждение возможности в поэтапном порядке смягчить карантинные меры уже со следующей недели.

«Следующие два дня имеют решающее значение для понимания ситуации. Если цифры (числа выявляемых случаев заражения коронавирусом — ред.) начнут расти, в четверг нам придется пересмотреть решение о возможности снятия ряда ограничений», — заявил на заседании премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 сентября в Израиле действует второй, связанный с SARS-CoV-2, карантин, который с 25 сентября усилен до тотального. На данный момент в общей сложности в стране выявлено 296 652 заразившихся коронавирусом, 2621 из которых — за истекшие сутки.