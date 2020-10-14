Варшава, , 09:15 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который с 13 октября находится на карантине в связи с контактом с лицом, у которого был выявлен коронавирус, сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Об этом сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер в соцсети Twitter.

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»Заболевание не обнаружено. Премьер-министр остается на карантине до принятия соответствующих решений врачом и санитарными службами», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 октября выяснилось, что у одного из сотрудников правительства, который работает с Моравецким, оказался положительный результат на наличие коронавируса. Премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook, что вынужден уйти в режим самоизоляции: «Уважаемые дамы и господа, в связи с контактом с человеком, зараженным COVID-19, я собираюсь на карантин по всем процедурам». При этом, в сообщении было указано, что «власть работает нормально», и «совещание правительства пройдет так же, как и в последние месяцы: по видеоконференции».

Однако отрицательный тест не даёт ему возможности прекратить режим самоизоляции до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение врачей. В Facebook Моравецкий сообщил, что находится в хорошем настроении, хотя какое-то время не будет видеть свою семью. «Сердечно приветствую всех вас и, конечно же, напоминаю: давайте все позаботимся о себе и будем придерживаться принципа ДДМ: дезинфекция, дистанция, маски», — заключил он.