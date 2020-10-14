Тегеран, 14 октября 2020, 09:09 — REGNUM Следующим президентом Ирана может стать член Корпуса стражей исламской революции, что будет означать дальнейшую милитаризацию его политических институтов, пишет Бобби Гош в статье, вышедшей 13 октября в Bloomberg.
По его словам, на данный момент наиболее вероятным претендентом на пост президента республики является бригадный генерал Хоссейн Дехган, а конкуренцию ему могут составить Парвиз Фаттах и Саид Мохаммад. Все они так или иначе связаны с КСИР. Даже маловероятный претендент — бывший спикер парламента Али Лариджани — в прошлом состоял в КСИР.