Тегеран, , 09:09 — REGNUM Следующим президентом Ирана может стать член Корпуса стражей исламской революции, что будет означать дальнейшую милитаризацию его политических институтов, пишет Бобби Гош в статье, вышедшей 13 октября в Bloomberg.

«Наиболее перспективные кандидаты, которые в июне могут прийти на смену нынешнему президенту Хасану Рухани, имеют так или иначе связи с Корпусом стражей исламской революции, самым мощным военным подразделением страны», — подчеркнул журналист.

По его словам, на данный момент наиболее вероятным претендентом на пост президента республики является бригадный генерал Хоссейн Дехган, а конкуренцию ему могут составить Парвиз Фаттах и Саид Мохаммад. Все они так или иначе связаны с КСИР. Даже маловероятный претендент — бывший спикер парламента Али Лариджани — в прошлом состоял в КСИР.

«Приход на пост президента военного устранит один из немногих факторов сдерживания КСИР. Он также усилит враждебность исламской республики к США, которые объявили КСИР террористической организацией. Многие из его высшего командования подпадают под американские санкции», — указывает Гош.