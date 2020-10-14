Ереван, , 08:56 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сыграл важную роль в переговорах по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве между представителями Армении и Азербайджана. Об этом рассказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в опубликованном 14 октября интервью РБК.

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Он подчеркнул, что согласование четырёх пунктов, которые были отражены в совместном заявлении сторон, заняло 11 часов. Мнацаканян добавил, что комментировать детали процесса не будет.

«И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров», — сказал армянский министр.

До переговоров «огромнейший труд» проделал президент России Владимир Путин. Он работал с обеими сторонами — премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, добавил Мнацаканян.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября по итогам переговоров в Москве Ереван и Баку договорились о прекращении огня ради обмена пленными и телами погибших в Нагорном Карабахе. Режим перемирия начал действовать 10 октября в 11:00 мск, однако уже вскоре армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в новых нападениях.

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