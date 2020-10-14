Хабаровск, , 08:55 — REGNUM В ходе «северного завоза» навигации 2020 года в воинские части Восточного военного округа (ВВО), расположенные в районах Крайнего Севера, на Камчатке и островной зоне округа — на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта — было доставлено порядка 40 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Военные гарнизоны для обеспечения жизнедеятельности в зимний период получили более 11 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, порядка 21 тысячи тонн твёрдого топлива (угля), около 500 тонн продовольствия и более 70 тонн различного вещевого имущества.

Также военные получили около восьми тысяч тонн грузов различного назначения.

Доставку грузов «северного завоза» по гарнизонам осуществлялась силами Тихоокеанского флота (ТОФ) и привлечёнными судами сторонних организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко в ходе инспекторской поездки проверил подготовку отдалённых арктических гарнизонов к зимнему периоду.

Читайте ранее в этом сюжете: Командующий ВВО проверил «северный завоз» в арктические гарнизоны