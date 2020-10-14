Киев, , 08:51 — REGNUM Правящая на Украине партия «Слуга народа» потеряла уже около половины своего рейтинга. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 13 октября в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт отметил, что не видит причин, по которым «Слуга народа» может перестать терять поддержку населения.

«Я думаю, что где-то к концу года у партии власти будет уже в районе 20% рейтинг», — считает Погребинский.

Политолог предложил журналистам проверить свой прогноз в конце 2020 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению и анонсировал опрос избирателей, который будет проводиться 25 октября 2020 года параллельно с местными выборами. Одним из вопросов, который могут задать гражданам Украины, является вопрос о легализации марихуаны.

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