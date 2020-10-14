Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Соединённые Штаты обладают новейшими разработками в оборонной сфере, которых нет ни у одного другого государства. С таким заявлением в очередной раз на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания в рамках предвыборной кампании за должность президента США выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

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«У нас есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна», — подчеркнул американский лидер.

Трамп уверен, что наличию у США современного оружия и новейших военных разработок завидует весь мир.

«Нам завидует Россия, нам завидует Китай. Нам все завидуют. Того, что есть у нас, нет ни у одной страны», — добавил президент США.

При этом он заверил, что случае победы на предстоящих в ноябре выборах он не станет втягивать страну в «бесконечные, нелепые войны», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из КНР ранее заявили, что США значительно уступают РФ в сфере ядерного вооружения, что «вызывает ужас» у Вашингтона. Так, отмечается, что на боевом дежурстве у России находится более 300 межконтинентальных ракет, представляющих различные типы ракетных комплексов, в том числе ракеты «Тополь», «Ярс» и «Баргузин». При этом армия США имеет на вооружении лишь две серии межконтинентальных ракет — Minuteman и Trident.

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Напомним, в середине мая 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил о «супер-пупер-ракете», скорость которой в 17 раз превышает скорость любого другого американского ракетного вооружения. Однако позднее анонимный источник из Пентагона уточнил, что глава Белого дома имел в виду успешные испытания прототипа гиперзвукового оружия, на которых изделие достигло скорости 17 Махов.

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