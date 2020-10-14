Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский обвинил политические силы, руководившие страной, когда президентом был Михаил Саакашвили, в сдаче грузинских территорий Азербайджану. Об этом 13 октября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты попросили депутата прокомментировать уголовное дело, которое возбудила Генпрокуратура Грузии в связи деятельностью двусторонней комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы в 2007 году. Двух ее членов обвинили в том, что они якобы скрыли топографические карты, из-за чего значительная часть комплекса грузинских монастырей Давид-Гареджи оказалась на территории отмерянной Баку.

По мнению Вольского, за это должно отвечать тогдашнее руководство страны.

«Произошло несчастье, когда официальные лица Грузии посредством телевидения заявили, что Давид-Гареджи не принадлежит Грузии, а через какое-то время был упразднен закон, возлагающий ответственность за нарушение государственных интересов, — сказал вице-спикер. — Это факт, за который должны отвечать председатель парламента и политические силы того периода».

Стоит отметить, что решение комиссии по делимитации не было оформлено Тбилиси и Баку должным образом, но после заявлений представителей грузинских властей на территорию Давид-Гареджи зашли азербайджанские пограничники и перестали пускать туда посетителей с территории Грузии.

В сентябре 2020 года в Тбилиси был поднят вопрос о пересмотре соглашений по границе с Азербайджаном в связи с тем, что были обнаружены ранее считавшиеся утраченными карты.

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