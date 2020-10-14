Джакарта, , 08:41 — REGNUM В общей сложности 125 индонезийских солдат отправятся в Соединенные Штаты в рамках совместной деятельности учебного центра подготовки, сообщает Kompas.

Известно, что солдаты сдали тест на COVID-19 в соответствии с применимыми стандартами протокола здравоохранения.

«Мы хотим официально отправить наши войска для тренировок. Я думаю, что это один из величайших моментов в двусторонних отношениях между армиями США и Индонезии», — заявил начальник штаба армии Индонезии Андика Перкаса в Джакарте.

Совместная деятельность учебного центра подготовки с США направлена на улучшение способности солдат планировать и осуществлять тренировочный процесс. Совместное обучение используется индонезийской армией в полной мере, и есть надежда, что вернувшиеся из США солдаты смогут поделиться полученными знаниями и опытом с каждым подразделением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо.

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