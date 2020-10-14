Киев, 14 октября 2020, 08:42 — REGNUM То, что происходит под руководством президента Украины Владимира Зеленского, становится опасным для государства. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 13 октября в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт отметил, что Зеленский не должен был ехать на встречу с руководством британской разведки MI-6, поскольку это не положено по статусу.
Он добавил, что президенту Украины запретили взять на встречу даже главу собственной администрации.
Погребинский охарактеризовал действия представителей украинской власти как «тяжёлую ситуацию».
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский встречался в Лондоне с руководителем британской разведки Ричардом Муром. Во время встречи, в частности, обсуждалось окружение президента Украины.
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