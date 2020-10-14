Киев, , 08:42 — REGNUM То, что происходит под руководством президента Украины Владимира Зеленского, становится опасным для государства. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 13 октября в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт отметил, что Зеленский не должен был ехать на встречу с руководством британской разведки MI-6, поскольку это не положено по статусу.

«Президент сам идёт разговаривать с главой MI-6. Это надо быть только Зеленским, чтобы до этого додуматься», — рассказал Погребинский.

Он добавил, что президенту Украины запретили взять на встречу даже главу собственной администрации.

«Это означает, что там глава MI-6 объяснил Зеленскому, что его окружение… что они «агенты Москвы»… мы не знаем, может быть вообще Зеленского завербовали. Он у нас теперь агент MI-6… Это шутка», — прокомментировал политолог.

Погребинский охарактеризовал действия представителей украинской власти как «тяжёлую ситуацию».

«Мне кажется, что то, что происходит под руководством нашего президента, становится опасным для нашего государства», — подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский встречался в Лондоне с руководителем британской разведки Ричардом Муром. Во время встречи, в частности, обсуждалось окружение президента Украины.

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