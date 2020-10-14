Ставрополь, , 08:35 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ставрополья Михаил Афанасов назначен сенатором от края. Глава региона Владимир Владимиров подписал соответствующее постановление и направил его в Совет Федерации, о чем губернатор сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее Ставропольский край в верхней палате российского парламента представлял генерал-полковник Сергей Меликов, который, напомним, 5 октября был назначен врио главы Дагестана. Спустя два дня Совфед на очередном заседании досрочно прекратил его сенаторские полномочия.

Афанасов ранее уже был представителем Ставрополья в Совете Федерации, сенаторскими полномочиями он был наделен в августе 2012 года. В сентябре 2019 года его на этому посту сменил Меликов, а спустя месяц Афанасов был назначен на должность вице-премьера края.