Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Вероятность продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией после выборов не столь велика, несмотря на готовность к этому шагу и Дональда Трампа, и Джо Байдена, заявил Дениэл Депетрис в статье, вышедшей 13 октября в The National Interest.

«Пойдет ли администрация Трампа на продление СНВ-3 с Москвой, по-прежнему в значительной степени непонятно», — подчеркнул Депетрис, указывая на то, что хотя в Вашингтоне и испытывают определенный оптимизм по этому поводу, в Москве его не разделяют.

Так, 13 октября глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что США уже вышли из ряда международных организаций и соглашений, в том числе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора об открытом небе. «На очереди», отметил российский дипломат, договор СНВ-3.

Подобное развитие событий, уверен Депетрис, приведет к тому, что впервые с 1970-х годов между Вашингтоном и Москвой не будет каких-либо соглашений о контроле за вооружениями.

«При отсутствии сдержек, препятствующих гонке вооружений в XXI веке, вероятность того, что две крупнейшие ядерные державы в мире создадут более крупные и мощные боеголовки и пусковые платформы, возрастает», — отметил он.

В свою очередь, бывший вице-президент США Байден понимает опасность, сопряженную с новой гонкой вооружений. Так, он официально заявил о том, что поддерживает продление договора еще на пять лет. Однако если нынешние российско-американские переговоры не дадут до 21 января следующего года конкретных результатов, у Байдена будет всего несколько недель для продления договора, срок действия которого истекает в феврале.

«У гипотетической администрации Байдена не будет времени праздновать. По некоторым вопросам у нее буквально почти нет времени», — подчеркнул Депетрис.